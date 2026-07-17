Москва17 июлВести.Сотрудники Госавтоинспекции Чебоксар выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом, произошедшее на улице Афанасьева, сообщила пресс-служба УМВД России по Чувашской Республике в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел около 22.00 17 июля возле дома №36 по Московскому проспекту.
Предварительно, 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, личность которой устанавливается. Еще один мужчина в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждениеотметили в пресс-службе
По словам водителя, он уснул за рулем.
Обстоятельства устанавливаются.