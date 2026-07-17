Женщина погибла, мужчина пострадал после наезда авто на остановку в Чебоксарах

Человек погиб, второй пострадал при наезде машины на остановку в Чебоксарах Женщина погибла, мужчина пострадал после наезда авто на остановку в Чебоксарах

Москва17 июл Вести.Сотрудники Госавтоинспекции Чебоксар выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом, произошедшее на улице Афанасьева, сообщила пресс-служба УМВД России по Чувашской Республике в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел около 22.00 17 июля возле дома №36 по Московскому проспекту.

Предварительно, 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, личность которой устанавливается. Еще один мужчина в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение отметили в пресс-службе

По словам водителя, он уснул за рулем.

Обстоятельства устанавливаются.