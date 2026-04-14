Один человек погиб и один пострадал в результате автоаварии в Якутске

Москва14 апр Вести.В Якутске произошла автоавария, в результате которой один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло 14 апреля около 03.30 по местному времени в селе Кангалассы. Предварительно установлено, что автомобиль "УАЗ" врезался в столб на улице Семенова, после чего машина перевернулась.

Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила водителя с травмами в медицинское учреждение уточняется в Telegram-канале ведомства

Следственно-оперативная группа выясняет точные обстоятельства ДТП.