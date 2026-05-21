Москва21 маяВести.В Саратовской области в результате ДТП на трассе погиб один человек, сообщает ГУ МВД России по региону. Еще один получил травмы и был доставлен в больницу.
Авария произошла вечером 21 мая, в четверг, недалеко от поселка Непряхин в Озинском районе.
Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб, пассажир мужчина (данные уточняются) с травмами доставлен в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся. По факту организована проверка.