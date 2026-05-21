Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Саратовской области

Легковушка вылетела с трассы и опрокинулась в Саратовской области, есть погибший Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Саратовской области

Москва21 мая Вести.В Саратовской области в результате ДТП на трассе погиб один человек, сообщает ГУ МВД России по региону. Еще один получил травмы и был доставлен в больницу.

Авария произошла вечером 21 мая, в четверг, недалеко от поселка Непряхин в Озинском районе.

Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб, пассажир мужчина (данные уточняются) с травмами доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся. По факту организована проверка.