В Ярославской области машина опрокинулась в кювет, один человек погиб

Москва24 мая Вести.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии в Борисоглебском районе Ярославской области. Подробности сообщает УМВД по региону в MAX.

По предварительным данным, 24 мая в 09.20 на 1 км автодороги "Сильники - Турово" автомобиль Mitsubishi двигался из деревни Турово в сторону автодороги "Углич - Ростов". Водитель 1988 г.р. не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП женщина пассажир - 2000 г.р. от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи; водитель 1988 г.р., доставлена в медицинское учреждение говорится в сообщении

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.