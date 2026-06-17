Два человека, включая подростка, погибли в ДТП в Башкирии

Подросток погиб в ДТП в Башкирии, его сверстник получил травмы Два человека, включая подростка, погибли в ДТП в Башкирии

Москва17 июн Вести.В Башкирии выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб подросток и получил травмы его сверстник. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Ночью 17 июня на улице Худайбердина в Стерлитамаке произошло столкновение ВАЗ-2109 и Renault Espace.

В результате аварии водитель и несовершеннолетний пассажир отечественной машины скончались на месте происшествия, их 16-летний знакомый доставлен в медицинскую организацию сказано в сообщении

Прокуратура начала проверку, в рамках которой проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения.