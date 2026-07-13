Москва13 июлВести.В городе Уфе на улице Шоты Руставели произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
Трагедия произошла 13 июля около 17.00 часов. Согласно предварительной информации, столкнулись Mitsubishi Outlander и электровелосипед, в момент выезда автомобиля со двора.
В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний подросток, управлявший средством индивидуальной мобильности, скончался на месте происшествиясказано в сообщении
Установление всех обстоятельств произошедшего ДТП взято на контроль прокуратуры.