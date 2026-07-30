Москва30 июлВести.Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего в подмосковных Люберцах, сообщает региональная полиция в MAX.
По предварительной информации, утром 30 июля возле одного из домов в деревне Островцы городского округа Люберцы подросток без прав, управляя автомобилем "Чанган", потерял управлением и врезался в припаркованную на обочине грузовую автомашину "Скания".
В результате ДТП водитель 2012 г.р. и пассажир 2005 г.р. легковушки погибли на местеговорится в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.