В Люберцах подросток на легковушке погиб, врезавшись в фуру

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства гибели подростка в ДТП в Люберцах В Люберцах подросток на легковушке погиб, врезавшись в фуру

Москва30 июл Вести.Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего в подмосковных Люберцах, сообщает региональная полиция в MAX.

По предварительной информации, утром 30 июля возле одного из домов в деревне Островцы городского округа Люберцы подросток без прав, управляя автомобилем "Чанган", потерял управлением и врезался в припаркованную на обочине грузовую автомашину "Скания".

В результате ДТП водитель 2012 г.р. и пассажир 2005 г.р. легковушки погибли на месте говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.