Погибший в ДТП в Люберцах подросток ехал на машине своего дяди

Погибший в аварии в Люберцах подросток одолжил машину у дяди Погибший в ДТП в Люберцах подросток ехал на машине своего дяди

Москва30 июл Вести.14-летний подросток, который погиб вместе со своим другом в аварии в Люберецком городском округе утром 30 июля, взял автомобиль у собственного дяди. Владелец машины был не в курсе, что юноша собирается управлять машиной. Подробности происшествия сообщает "МК".

По имеющимся данным, мальчик объяснил родственнику, что просто хочет посидеть в салоне, чтобы послушать музыку. Дядя строго запретил подростку садиться за руль. Документов на машину у него не было.

В салоне автомобиля также оказался 21-летний знакомый несовершеннолетнего, гражданин Таджикистана. В результате подросток потерял управление, съехал на левую обочину и врезался в фуру. Оба юноши погибли на месте.

Установление обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует Люберецкая городская прокуратура.