При столкновении автомобиля с питбайком в Майкопе погиб подросток

В Адыгее в ДТП с автомобилем и питбайком погиб подросток, идет проверка При столкновении автомобиля с питбайком в Майкопе погиб подросток

Москва4 июн Вести.Следователи Адыгеи проводят проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, в результате ДТП с участием питбайка. Об этом сообщает Следственный комитет Адыгеи.

В настоящее время по данному факту организованы проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, им способствовавшие говорится в сообщении

Днем, 4 июня, два 14-летних подростка выезжали на питбайке со второстепенной дороги и столкнулись с легковым автомобилем под управлением 56-летнего водителя. В результате столкновения, пассажир питбайка, который и был его владельцем, упал на дорогу и от полученных травм скончался. Второму подростку, управлявшему мотоциклом, оказана медицинская помощь.