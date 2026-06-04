Москва4 июнВести.Следователи Адыгеи проводят проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, в результате ДТП с участием питбайка. Об этом сообщает Следственный комитет Адыгеи.
В настоящее время по данному факту организованы проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, им способствовавшиеговорится в сообщении
Днем, 4 июня, два 14-летних подростка выезжали на питбайке со второстепенной дороги и столкнулись с легковым автомобилем под управлением 56-летнего водителя. В результате столкновения, пассажир питбайка, который и был его владельцем, упал на дорогу и от полученных травм скончался. Второму подростку, управлявшему мотоциклом, оказана медицинская помощь.