Москва19 июлВести.На автодороге Аксай – Новочеркасск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. В результате столкновения пострадал водитель спортивного мотоцикла, сообщает ГАИ по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля 2026 в 16.10 мск.
Водитель питбайка 2011 года рождения, по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории на дорогу не заметил Hyundai Accentнаписано в канале ГАИ
Автомобиль и мотоцикл столкнулись, в результате чего пострадал водитель питбайка. Он был доставлен в Центральную городскую больницу города Аксай.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.