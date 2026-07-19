Водитель питбайка пострадал при столкновении с автомобилем в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись автомобиль и питбайк, пострадал подросток Водитель питбайка пострадал при столкновении с автомобилем в Ростовской области

Москва19 июл Вести.На автодороге Аксай – Новочеркасск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. В результате столкновения пострадал водитель спортивного мотоцикла, сообщает ГАИ по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля 2026 в 16.10 мск.

Водитель питбайка 2011 года рождения, по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории на дорогу не заметил Hyundai Accent написано в канале ГАИ

Автомобиль и мотоцикл столкнулись, в результате чего пострадал водитель питбайка. Он был доставлен в Центральную городскую больницу города Аксай.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.