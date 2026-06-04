Юноша и 17-летний подросток пострадали в ДТП с питбайком в Горловке в ДНР

Подросток и юноша пострадали в ДТП с питбайком в Горловке Юноша и 17-летний подросток пострадали в ДТП с питбайком в Горловке в ДНР

Москва4 июн Вести.В Горловке 17-летний подросток и 18-летний юноша пострадали при опрокидывании питбайка. Об этом сообщило МВД России по ДНР.

ДТП произошло 4 июня около 04.30 мск в жилом массиве "Строитель" в Никитовском районе. Предварительно, водитель питбайка, не имеющий водительского удостоверения, превысил скорость, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание.

В результате … пострадал 18-летний водитель питбайка и его 17-летний пассажир… [Они] доставлены в медучреждение для оказания квалифицированной помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Ко всему прочему, начато административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).