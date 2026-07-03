Москва3 июл Вести.В подмосковном Наро-Фоминском городском округе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое подростков, катавшихся на питбайке. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла в деревне Селятино.

По предварительной информации, 17-летний юноша, управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки Nissan. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и двое его пассажиров 15 и 17 лет