Москва17 июлВести.В городском округе Истра Московской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. В результате происшествия два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции региона.
Происшествие случилось 17 июля на Московском Малом Кольце. Это произошло после выезда юноши со второстепенной дороги на главную.
В результате ДТП пострадали 23-летняя девушка – водитель автомобиля и подросток на мотоцикле, с телесными повреждениями они госпитализированынаписано в сообщении
Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.