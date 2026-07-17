Два человека госпитализированы после ДТП автомобиля и питбайка под Истрой

Под Истрой подросток на питбайке столкнулся с автомобилем, пострадали двое Два человека госпитализированы после ДТП автомобиля и питбайка под Истрой

Москва17 июл Вести.В городском округе Истра Московской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. В результате происшествия два человека госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции региона.

Происшествие случилось 17 июля на Московском Малом Кольце. Это произошло после выезда юноши со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП пострадали 23-летняя девушка – водитель автомобиля и подросток на мотоцикле, с телесными повреждениями они госпитализированы написано в сообщении

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.