Подросток пострадал при столкновении легковушки с питбайком в Ставрополе

В Ставрополе легковушка столкнулась с питбайком, пострадал подросток Подросток пострадал при столкновении легковушки с питбайком в Ставрополе

Москва5 июл Вести.В городе Ставрополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и питбайка марки Honda. Один человек пострадал, сообщает ГАИ Ставропольского края.

Инцидент произошел вечером 4 июля. Водитель легковушки въезжал во двор, не предоставил преимущество питбайку, в результате чего врезался в него.

В результате ДТП 16-летний водитель, местный житель, с телесными повреждениями доставлен в больницу города, где ему назначено амбулаторное лечение написано в MAX

Устанавливаются детальные обстоятельства и степень ответственности каждого из участников ДТП.