Москва5 июлВести.В городе Ставрополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и питбайка марки Honda. Один человек пострадал, сообщает ГАИ Ставропольского края.
Инцидент произошел вечером 4 июля. Водитель легковушки въезжал во двор, не предоставил преимущество питбайку, в результате чего врезался в него.
В результате ДТП 16-летний водитель, местный житель, с телесными повреждениями доставлен в больницу города, где ему назначено амбулаторное лечениенаписано в MAX
Устанавливаются детальные обстоятельства и степень ответственности каждого из участников ДТП.