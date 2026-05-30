Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле питбайк с подростками столкнулся с автобусом Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

Москва30 мая Вести.В Нижнем Тагиле Свердловской области в ДТП пострадали двое подростков, ехавшие на питбайке, они госпитализированы, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

Авария произошла днем 30 мая на Сибирской улице. Питбайк столкнулся с частным автобусом "Нефаз". По предварительным данным, виновником стал водитель автобуса, который двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество питбайку, следовавшему по главной дороге. 15-летнего водителя питбайка и его 18-летнего пассажира с травмами увезли в больницу.

Установлено, что водитель автобуса ранее четыре раза привлекался за нарушение ПДД. Подросток же не имел права управления транспортным средством, управлял питбайком без мотошлема и защитной экипировки. На водителя автобуса и отца подростка составлены административные протоколы. Питбайк помещен на спецстоянку.

Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция Свердловской области.