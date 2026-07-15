Москва15 июлВести.Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Новошахтинск – Майский в Ростовской области. ДТП привело к двум пострадавшим, сообщает региональная ГАИ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 июля в 14 часов 20 минут на 904 километре трассы.
По предварительным данным, водитель Lada Granta не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Chevrolet Klanнаписано в канале автоинспекции
Автомобиль российского производства в результате аварии перевернулся. Его водитель с пассажиром пострадали.