Москва28 июнВести.На трассе Шахты – Цимлянск в Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате произошло возгорание. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Отмечается, что авария случилась у станицы Богоявленской.
На автодороге Шахты - Цимлянск в районе станицы Богоявленской произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения большегрузов произошло возгораниеговорится в публикации
Пожарные ликвидировали огонь на площади 40 квадратных метров. К тушению привлекались 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.
Информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются.