На трассе в Ростовской области столкнулись два большегруза, возник пожар

В Ростовской области два грузовика столкнулись и загорелись на трассе На трассе в Ростовской области столкнулись два большегруза, возник пожар

Москва28 июн Вести.На трассе Шахты – Цимлянск в Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате произошло возгорание. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась у станицы Богоявленской.

На автодороге Шахты - Цимлянск в районе станицы Богоявленской произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения большегрузов произошло возгорание говорится в публикации

Пожарные ликвидировали огонь на площади 40 квадратных метров. К тушению привлекались 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются.