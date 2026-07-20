Москва20 июлВести.На трассе Р-280 "Новороссия" в Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Отмечается, что причиной страшной аварии стало задымление проезжей части из-за пожара на пшеничном поле.
На 12-м километре автодороги Р-280 "Новороссия" в Ростовской области в направлении города Ростова-на -Дону, по предварительным данным, произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых и 10 легковых автомобилейговорится в сообщении
По данным регионального управления МЧС России, возгорание произошло на поле в Мясниковском районе. Пожарные уже потушили пламя.