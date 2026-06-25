На Кубани в ДТП столкнулись шесть машин, два человека пострадали

Два человека госпитализированы после массового ДТП на Кубани На Кубани в ДТП столкнулись шесть машин, два человека пострадали

Москва25 июн Вести.Утром в четверг, 25 июня, на трассе Новороссийск - Керчь недалеко от станицы Тамань произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. В результате пострадали два человека. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 51-летний водитель Honda Pilot, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с Chery Tiggo. От удара китайский внедорожник по инерции врезался в Renault Megane, после чего в аварию попали еще три автомобиля.

Chery Tiggo загорелась. Водитель 25 лет и его пассажирка 20 лет получили ожоги. Их госпитализировали в больницу Темрюка.

Произошло возгорание Chery Tiggo. 25-летний водитель и 20-летняя пассажирка получили ожоги. Они госпитализированы в ЦРБ города Темрюка говорится в публикации

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.