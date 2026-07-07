Москва7 июлВести.В Динском районе Краснодарского края произошло массовое ДТП, сообщает полиция Кубани в MAX.
Дорожный инцидент произошел утром 7 июля на автодороге М-4 "Дон".
35-летний водитель "Камаза" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с авто Chevrolet, которое от удара столкнулось с Hyundaiсказано в сообщении
После этого корейская легковушка наехала на металлическое ограждение и опору ЛЭП, а "Камаз" столкнулся еще с двумя машинами Kia и ГАЗ.
В результате ДТП пострадали водители Chevrolet и Kia. По факту ДТП проводится проверка.