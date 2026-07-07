5 автомобилей попали в массовое ДТП на Кубани

На Кубани произошло ДТП с участием 5 автомобилей, есть пострадавшие 5 автомобилей попали в массовое ДТП на Кубани

Москва7 июл Вести.В Динском районе Краснодарского края произошло массовое ДТП, сообщает полиция Кубани в MAX.

Дорожный инцидент произошел утром 7 июля на автодороге М-4 "Дон".

35-летний водитель "Камаза" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с авто Chevrolet, которое от удара столкнулось с Hyundai сказано в сообщении

После этого корейская легковушка наехала на металлическое ограждение и опору ЛЭП, а "Камаз" столкнулся еще с двумя машинами Kia и ГАЗ.

В результате ДТП пострадали водители Chevrolet и Kia. По факту ДТП проводится проверка.