Москва18 июнВести.В Краснодаре в результате столкновения двух иномарок пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
ДТП с участием BMW и Honda произошло днем 18 июня, в четверг.
36-летний водитель автомобиля марки BMW, выезжая на улицу 70-летия Октября с бульвара Клары Лучко, допустил столкновение с автомобилем марки Honda под управлением 39-летнего мужчины… Пострадали водители иномарок и двое пассажиров Honda, мужчина и женщинаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.