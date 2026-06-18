Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Краснодаре

Две иномарки столкнулись в Краснодаре, пострадали 4 человека Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Краснодаре

Москва18 июн Вести.В Краснодаре в результате столкновения двух иномарок пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

ДТП с участием BMW и Honda произошло днем 18 июня, в четверг.

36-летний водитель автомобиля марки BMW, выезжая на улицу 70-летия Октября с бульвара Клары Лучко, допустил столкновение с автомобилем марки Honda под управлением 39-летнего мужчины… Пострадали водители иномарок и двое пассажиров Honda, мужчина и женщина говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.