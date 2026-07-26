Сбивший пешеходов пьяный подросток угнал машину у родителей СК: пьяный подросток, насмерть сбивший пешеходов, ехал на родительской машине

Москва26 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после смертельного дорожно-транспортного происшествия в Манско-Уярском округе Красноярского края, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧП произошло ночью в воскресенье, 26 июля, на Заводской улице в селе Нарва.

Подозреваемый угнал автомобиль, принадлежащий родителям, чтобы покататься вместе с другом говорится в публикации ведомства в MAX

17-летний молодой человек сбил двух пешеходов, находившихся на правой обочине. От полученных травм 46-летний мужчина и 35-летняя женщина скончались на месте. Также пострадал 20-летний пассажир легкового автомобиля, ему потребовалась госпитализация.

Медицинское освидетельствование показало, что не имеющий водительского удостоверения несовершеннолетний управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Юноша задержан, его действия квалифицированы по статье УК РФ о нарушении ПДД лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения.

СК также планирует дать правовую оценку факту неправомерного завладения автомобилем.