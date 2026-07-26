МВД: пьяный подросток за рулем насмерть сбил двух пешеходов в Красноярском крае

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Красноярском крае МВД: пьяный подросток за рулем насмерть сбил двух пешеходов в Красноярском крае

Москва26 июл Вести.В Манско-Уярском округе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с 17-летним пьяным водителем, который сбил двух пешеходов, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.

Предварительно установлено, что в селе Нарва 17-летний водитель ВАЗ-2109 на улице Заводской сбил двух пешеходов.

В результате ДТП жители региона в возрасте 46 и 35 лет скончались на месте. 20-летний пассажир автомобиля госпитализирован с травмами отмечается в сообщении

Госавтоинспекторы выяснили, что подросток, не имеющий права управления, ехал за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении водителя и его родителей составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.