Москва26 июлВести.В Манско-Уярском округе полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с 17-летним пьяным водителем, который сбил двух пешеходов, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.
Предварительно установлено, что в селе Нарва 17-летний водитель ВАЗ-2109 на улице Заводской сбил двух пешеходов.
В результате ДТП жители региона в возрасте 46 и 35 лет скончались на месте. 20-летний пассажир автомобиля госпитализирован с травмамиотмечается в сообщении
Госавтоинспекторы выяснили, что подросток, не имеющий права управления, ехал за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении водителя и его родителей составлены административные протоколы. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.