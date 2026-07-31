В Татарстане заключен под стражу водитель, сбивший двух пешеходов

В Татарстане задержали водителя, сбившего двух пешеходов В Татарстане заключен под стражу водитель, сбивший двух пешеходов

Москва31 июл Вести.Полиция Татарстана задержала водителя, который на легковом автомобиле сбил на обочине двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает МВД по региону.

Один из пострадавших пешеходов погиб на месте, второго с травмами доставили в больницу.

ДТП произошло ночью 30 июля между поселком Кадышево и развязкой на трассе М-7 Волга. Водитель "Лады Приоры" 1995 года рождения уехал с места аварии, но был задержан в кратчайшие сроки.

Установлено, что в момент ДТП он был в состоянии опьянения и не имел прав на управление транспортным средством.

По факту аварии заведено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.