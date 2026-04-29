Москва29 апрВести.В Казани автомобиль Lada занесло в результате ДТП, из-за чего он наехал на двух пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция города в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел в 17.29 на перекрестке улиц Даурская и Гвардейская. Водитель Haval нарушил правила дорожного движения при повороте, не уступил дорогу двигающейся во встречном направлении Lada, и машина врезалась в него.
После столкновения автомобиль Lada выехал за границу проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов (мужчину 1970 г. р. и женщину 1985 г. р.), стоящих на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала пешеходного светофораговорится в сообщении
Отмечается, что за рулем Lada был мужчина 1990 года рождения, а за рулем Haval – мужчина 1983 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.