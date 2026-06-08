17-летняя девушка погибла в ДТП в Подмосковье, еще двое детей пострадали

В ДТП в Подмосковье погибла 17-летняя девушка, еще двое детей госпитализированы 17-летняя девушка погибла в ДТП в Подмосковье, еще двое детей пострадали

Москва8 июн Вести.В Подмосковье в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла 17-летняя девушка, еще двое детей получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла в 20.00 мск 8 июня на 5 км автодороги Кривандино - Рошаль - Мишеронский в муниципальном округе Шатура. Предварительно установлено, что 17-летний подросток, не имеющий водительских прав, за рулем автомобиля Changan не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка. Еще две несовершеннолетних 15 и 13 лет с телесными повреждениями госпитализированы уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют точные обстоятельства и причины аварии.