Москва21 июнВести.В Ивановской области 18-летняя девушка за рулем отечественной легковушки потеряла управление и врезалась в дерево. Водитель скончалась от полученных травм на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.
ДТП произошло в деревне Якушево Шуского района.
Она управляла автомашиной ВАЗ-2107, выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. От полученных травм скончалась на месте ДТПговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, то у девушки не было водительских прав. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями.