В Ивановской области девушка за рулем "семерки" врезалась в дерево и погибла

18-летняя девушка погибла в ДТП в Ивановской области В Ивановской области девушка за рулем "семерки" врезалась в дерево и погибла

Москва21 июн Вести.В Ивановской области 18-летняя девушка за рулем отечественной легковушки потеряла управление и врезалась в дерево. Водитель скончалась от полученных травм на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

ДТП произошло в деревне Якушево Шуского района.

Она управляла автомашиной ВАЗ-2107, выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. От полученных травм скончалась на месте ДТП говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, то у девушки не было водительских прав. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями.