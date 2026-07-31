Москва31 июлВести.В Салавате 15-летняя девочка и взрослый погибли в ДТП, еще 2 человека пострадали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Башкирия.
Утром 31 июля водитель легковушки на высокой скорости не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП погибли два пассажира, в том числе 15-летняя девушка, еще два человека получили различные травмы и были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя … [по] п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.