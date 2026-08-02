Москва2 авгВести.В Бураевском районе Республики Башкортостан жертвой ДТП стала несовершеннолетняя. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает региональное ведомство в MAX.
По предварительным сведениям, 2 августа около 08.00 на 1290 км автодороги М-12 "Восток" произошло столкновение автомобилей "Фольксваген поло" и "МАН".
В результате аварии от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка легковой машиныговорится в сообщении
На месте происшествия побывал прокурор района Азиф Салихов. Ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП, ход и результаты доследственной проверки, а также принятие окончательного процессуального решения.