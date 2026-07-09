Москва9 июл Вести.Заместитель губернатора Курской области и глава правительства региона Александр Чепик выразил соболезнования родным девушки, погибшей сегодня в аварии, в которую попал автомобиль чиновника.

Страшное ДТП с участием трех машин произошло днем, 9 июля в Конышевском районе области.

15-летняя Ангелина ехала в автомобиле, которым управлял ее брат. По предварительным данным, он не справился с управлением – машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с двумя другими машинами, в одной из них на пассажирском сиденье ехал замгубернатора.

Сообщалось, что в аварии пострадали пять человек, двое из них – Ангелина и ее брат - были госпитализированы, остальным оказали помощь на месте, позднее девушка умерла.

Быть даже косвенно вовлеченным в события, повлекшие такую страшную трагедию, — это огромный моральный груз. Сам отец, но даже близко не могу представить, каково сейчас родным. Приношу свои самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. сказал Александр Чепик

Ране соболезнования семье принес губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он сообщил, что семье погибшей будет оказана поддержка.