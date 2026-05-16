Адвокат назвала опасным прецедентом иск к семье погибшей в ДТП девочки Адвокат Айвар: иск к семье погибшей в ДТП девочки является опасным прецедентом

Москва16 мая Вести.От родных девочки, которая погибла в результате ДТП в Челябинской области, родственники виновника аварии требуют компенсации. Такой иск может быть опасным прецедентом, заявила ИС "Вести" заслуженный адвокат России, председатель Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Людмила Айвар.

Речь идет о разбирательствах между семьей бывшего полицейского Олега Каширина и Ксенией Кондратовой, которая в аварии потеряла свою 11-летнюю дочь. ДТП произошло в 2020 году.

Иномарка, в которой находился Каширин с дочерью, выехала на встречную полосу и врезалась в авто Кондратовой. 11-летняя дочь женщины скончалась, а дочь бывшего полицейского получила травмы.

Виновник ДТП получил условный срок и 2,5 млн компенсации, позже условный срок заменили на пребывание в колонии-поселение. Через полтора года по УДО мужчина был освобожден.

Впоследствии семье погибшей девочки был предъявлен иск на сумму более 1 млн рублей об истребовании компенсации на лечение пострадавшей дочери Каширина. Иск был обоснован тем, что по закону, если вред причинен пассажирам обоих авто, возможна ответственность обоих водителей.

Для меня, если честно, это решение суда - загадка. Ведь вред ребенку виновного лица причинен не источником повышенной опасности потерпевшей стороны, а источником повышенной опасности, которым управляло виновное лицо. Это такой опасный прецедент, который в общем-то будоражит общественное мнение прокомментировала это дело адвокат Айвар

