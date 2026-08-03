Ехали в Дагестан на свадьбу: в ДТП в Башкирии погибла 16-летняя девушка В Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, погибла девушка

Москва3 авг Вести.В ДТП в Бураевском районе Башкирии погибла 16-летняя пассажирка легкового автомобиля, сообщает издание E1.RU.

Авария произошла утром 2 августа на 1290-м километре трассы М-12 "Восток". Volkswagen Polo столкнулся с попутным грузовиком MAN.

За рулем легкового авто находился 52-летний водитель, вместе с ним ехали две дочки, 16-летняя пассажирка погибла на месте отмечается в публикации

По данным издания, мужчина родом из Дагестана, но более 30 лет живет с семьей в Екатеринбурге. В тот роковой день отец с дочками ехали в Дагестан на свадьбу.

Погибла девушка, которая сидела на переднем пассажирском месте и не была пристегнута ремнем безопасности. Вторая девушка госпитализирована с травмами. Их отец не пострадал. Его жена и старший сын остались дома.