Москва15 июнВести.Соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения проверят после смертельного ДТП с участием вахтового автобуса в Исетском районе Тюменской области, в результате которого погиб один человек и 12 пострадали. Отдельно будет дана оценка соблюдению требований при перевозке граждан и эксплуатации транспорта. Об этом сообщили в прокуратуре области.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, поставлены на контрольговорится в сообщении ведомства
Ранее сообщалось, что 15 июня 2026 года, на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 вахтовый автобус столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.