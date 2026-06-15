Обстоятельства смертельного ДТП в Тюменской области проверит прокуратура После ДТП с вахтовым автобусом прокуратура организовала проверку

Москва15 июн Вести.Соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения проверят после смертельного ДТП с участием вахтового автобуса в Исетском районе Тюменской области, в результате которого погиб один человек и 12 пострадали. Отдельно будет дана оценка соблюдению требований при перевозке граждан и эксплуатации транспорта. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, поставлены на контроль говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что 15 июня 2026 года, на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 вахтовый автобус столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.