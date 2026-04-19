Москва19 апрВести.Полиция проводит проверку по факту массового ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла у дома №33 корпус 1 по улице Карпинского вечером 18 апреля. По предварительным данным, 30-летний водитель Kia при перестроении в другой ряд столкнулся с автомобилем Jeep, после чего тот врезался в еще одну KIA, Renault и Nissan.
В результате аварии пострадали 38-летний водитель Kia и трое детей-пассажиров Nissan 10, 6 и 3 лет.
В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Nissan: в возрасте 10, 6 и 3 летговорится в публикации ГУ МВД
Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницы.
В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.