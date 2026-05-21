В Воронеже курьер на электровелосипеде сбил ребенка, возбуждено дело

В Воронеже возбудили дело после наезда курьера на 3-летнюю девочку В Воронеже курьер на электровелосипеде сбил ребенка, возбуждено дело

Москва21 мая Вести.Трехлетняя девочка пострадала после того, как ее сбил курьер на электровелосипеде. Инцидент произошел в Воронеже, сообщает ТАСС.

После происшествия сотрудник службы доставки попытался скрыться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК РФ, по факту травмирования ребенка в результате наезда водителем электровелосипеда сказано в публикации

Девочка была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.