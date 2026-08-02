Москва2 авгВести.В Марксовском районе Саратовской области на Волге, 1 августа, мужчина на катере наехал на шестилетнюю девочку. Сейчас проводится проверка по факту случившегося, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту наезда маломерного судна на малолетнего проводится процессуальная проверка по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)говорится в сообщении
Девочку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, она в тяжелом состоянии.