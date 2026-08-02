Ребенок находится в тяжелом состоянии после наезда катера в Саратове

В Саратове мужчина на катере наехал на ребенка Ребенок находится в тяжелом состоянии после наезда катера в Саратове

Москва2 авг Вести.В Марксовском районе Саратовской области на Волге, 1 августа, мужчина на катере наехал на шестилетнюю девочку. Сейчас проводится проверка по факту случившегося, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту наезда маломерного судна на малолетнего проводится процессуальная проверка по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) говорится в сообщении

Девочку госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, она в тяжелом состоянии.