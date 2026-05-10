Москва10 маяВести.Два человека получили повреждения в результате наезда катера на берег в Ленинградской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Уточняется, что это пассажиры катера.
В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждениянаписано в канале ведомства в MAX
Инцидент произошел ночью 10 мая неподалеку от села Отрадное, в акватории Невы. Предварительно, судоводитель не справился с управлением.
Организована проверка.