Москва5 авгВести.В Кургане нетрезвый 28-летний отец напал на маленькую дочь 2024 года рождения и чуть не убил ее. Об этом сообщает управление СК России по Курганской области в MAX.
По данным следствия, вечером понедельника, 3 августа, мужчина избил ребенка. Вернувшаяся домой жена остановила его, а девочку госпитализировали с серьезными травмами.
Благодаря вмешательству вернувшейся домой супруги, ребенок был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, однако находится в тяжелом состоянии в связи с полученными травмами головыговорится в сообщении
К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Отца, которым оказался ранее неоднократно судимый житель Кургана, задержали, он дал признательные показания. Вопрос о мере пресечения решается.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).