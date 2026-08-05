В Кургане пьяный отец напал на двухлетнюю дочь и чуть не убил ее Пьяный отец сильно избил двухлетнюю дочь в Кургане

Москва5 авг Вести.В Кургане нетрезвый 28-летний отец напал на маленькую дочь 2024 года рождения и чуть не убил ее. Об этом сообщает управление СК России по Курганской области в MAX.

По данным следствия, вечером понедельника, 3 августа, мужчина избил ребенка. Вернувшаяся домой жена остановила его, а девочку госпитализировали с серьезными травмами.

Благодаря вмешательству вернувшейся домой супруги, ребенок был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, однако находится в тяжелом состоянии в связи с полученными травмами головы говорится в сообщении

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. Отца, которым оказался ранее неоднократно судимый житель Кургана, задержали, он дал признательные показания. Вопрос о мере пресечения решается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).