В Москве возбудили дело после нападения мужчины на женщину с годовалым ребенком

Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на женщину с ребенком в Москве В Москве возбудили дело после нападения мужчины на женщину с годовалым ребенком

Москва2 июл Вести.В Москве возбуждено уголовное дело после нападения нетрезвого мужчины на женщину с годовалым ребенком в одном из жилых домов на востоке столицы. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Отмечается, что личность агрессора уже установлена, проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) сказано в сообщении

По данным следствия, пьяный мужчина на лестничной клетке в ходе конфликта с двумя женщинами размахивал ножом, в результате чего порезы получил 11‑месячный ребенок одной из участниц инцидента. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится дома, добавили в СК.