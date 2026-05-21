В Москве возбуждено дело о развратных действиях в отношении малолетних детей

Москва21 мая Вести.В Москве возбуждено уголовное дело по факту совершения мужчиной развратных действий в отношении двух малолетних на детской площадке. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 16 мая на детской площадке на улице Солдатской. По данным следствия, фигурант совершил развратные действия в отношении 2 детей 2011 г.р. О произошедшем они сообщили родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки фигурант установлен и задержан. Им оказался местный житель 1964 г.р… Ему предъявлено обвинение… Возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух лиц. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время мужчина арестован. Он также проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.