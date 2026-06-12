В Краснодаре проверят данные СМИ об избиении мужчиной 11-летнего мальчика В Краснодаре проверят информацию об избиении мужчиной 11-летнего мальчика

Москва12 июн Вести.Полиция Краснодара проверяет данные об избиении пьяным мужчиной 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

В медиа появилась информация, что в конфликт двух детей на площадке вмешался отец одного из них. Сообщалось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на ребенка и нанес ему ушибы головы и живота. И хотя семья в тот же день написала заявление в полицию, мужчину так и не задержали. По словам отца пострадавшего, полиция так и не приехала, а мальчик теперь боится выходить на улицу.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Краснодару поступило сообщение о том, что на улице Восточно-Кругликовская неизвестный мужчина нанес телесные повреждения 11-летнему ребенку сказано в публикации

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.