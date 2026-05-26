В Химках школьник попал под колеса автобуса после удара пьяного мужчины

Москва26 мая Вести.В подмосковных Химках 40-летний нетрезвый мужчина ударом ноги сбил с ног 11-летнего мальчика, бежавшего вдоль проезжей части. Ребенок, потеряв равновесие, попал под колеса подъезжавшего к остановке автобуса. Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Отмечается, что у школьника диагностированы переломом позвоночника и плечевой кости.

Материалы дела уже направлены в суд. Злоумышленнику грозит наказание за намеренное нанесение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести.