Москва26 маяВести.В подмосковных Химках 40-летний нетрезвый мужчина ударом ноги сбил с ног 11-летнего мальчика, бежавшего вдоль проезжей части. Ребенок, потеряв равновесие, попал под колеса подъезжавшего к остановке автобуса. Об этом сообщил канал Baza в MAX.
Отмечается, что у школьника диагностированы переломом позвоночника и плечевой кости.
Материалы дела уже направлены в суд. Злоумышленнику грозит наказание за намеренное нанесение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести.