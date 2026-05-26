Москва26 маяВести.Мальчик 11 лет получил травмы после того, как выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля Daihatsu Move в Уссурийске, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел днем в понедельник, 25 мая. Водитель автомобиля двигалась по улице Фрунзе от улицы Ленина в сторону улицы Краснознаменной, когда несовершеннолетний пешеход выбежал на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибленная рана головыотметили в пресс-службе
Водитель авто ранее не привлекалась к административной ответственности, на момент аварии не находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ход и результаты административного расследования поставлены на контроль в городской прокуратуре.