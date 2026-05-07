Водитель сбежал с места ДТП в Хабаровске, оставив в авто пострадавшего ребенка

В Хабаровске под суд пойдет водитель, сбежавший с места ДТП с пострадавшим Водитель сбежал с места ДТП в Хабаровске, оставив в авто пострадавшего ребенка

Москва7 мая Вести.Житель Хабаровска предстанет перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенным лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженным с оставлением места его совершения, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в мессенджере МАХ.

Сорокаоднолетний мужчина сбежал с места устроенного им ДТП, оставив в машине 11-летнего ребенка, получившего тяжкие телесные повреждения.

Инцидент произошел 31 октября 2025 года. Мужчина ехал за рулем Nissan Primera от проспекта 60-летия Октября по улице Ленинградской со скоростью свыше 100 км/ч.

Водитель утратил контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan NOTE Hibrid, который не имел технической возможности предотвратить столкновение отметили в пресс-службе

Мужчина сбежал с места происшествия, не позвонив ни в скорую, ни в полицию и не предприняв никаких мер для помощи пострадавшим.

В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру, находящемуся в автомобиле обвиняемого, были причинены телесные повреждения, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни написали в ведомстве

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.