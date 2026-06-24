Москва24 июнВести.В Подмосковье задержаны подростки, один из которых нанес удар ножом мужчине около магазина в Красногорске. Как сообщает региональный главк МВД России, молодые люди, согласно предварительным данным, нападали на прохожих после отказа купить им алкоголь.
Полицейскими была инициирована проверка по выявленной публикации о группе молодых людей, избивающих прохожих за отказ купить им алкоголь. Подростки опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителейговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.