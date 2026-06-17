Москва17 июнВести.Двое подростков задержаны по делу о нападении и избиении прохожих в Перми. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Преступление произошло 14 июня, в воскресенье. Несовершеннолетние набросились на двоих мужчин в Свердловском районе. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
По подозрению в совершении данного преступления следователем территориального следственного отдела задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ двое подростков 14 лет, производится их допрос в качестве подозреваемыхговорится в Telegram-канале ведомства
В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следственные органы намерены ходатайствовать о заключении под стражу.