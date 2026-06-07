Девочки-подростки избили мужчину в Перми, возбуждено дело Уголовное дело возбуждено после избиения мужчины подростками в Перми

Москва7 июн Вести.По факту избиения подростками мужчины в Перми возбуждено уголовное дело. Расследование будет проводиться в рамках статьи УК РФ о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины несовершеннолетними… по ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что инцидент произошел в Мотовилихинском районе ночью 7 июня, в воскресенье. О случившемся стало известно из публикаций в местных сообществах в социальных сетях. Мужчину, которому на вид около 50 лет, избили две девочки.