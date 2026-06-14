В Перми подростки напали на двух мужчин, возбуждено уголовное дело

В Перми завели дело о хулиганстве после нападения подростков на прохожих В Перми подростки напали на двух мужчин, возбуждено уголовное дело

Москва14 июн Вести.В Перми следователем возбуждено уголовное дело после нападения подростков на прохожих, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.

По информации из соцсетей, в Свердловском районе города Перми несовершеннолетние нанесли удары двум местным жителям. Потерпевшим оказана медицинская помощь.

По данному факту следователем следственного отдела по Свердловскому району г. Пермь следственного управления СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) отмечается в публикации

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе личности фигурантов.