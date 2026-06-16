Мужчина ударил подростка в лифте во Владивостоке - идет проверка

Полиция проверяет инцидент с избиением подростка во Владивостоке Мужчина ударил подростка в лифте во Владивостоке - идет проверка

Москва16 июн Вести.Во Фрунзенском районе Владивостока полиция разбирается в ситуации, где от рук неизвестного пострадал 14‑летний подросток. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю

Местная жительница обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который ударил ее старшего сына и напугал младшего.

Несовершеннолетний шел в подъезде со своим младшим братом. Заходя в лифт, между подростком и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого, последний нанес мальчику телесные повреждения говорится в сообщении

Полиция проверяет все обстоятельства случившегося. Маме подростка выдадут направление на судебно‑медицинскую экспертизу — врачи определят, насколько серьезно пострадал ребенок.

После проверки полиция примет решение о дальнейших действиях.