Москва16 июнВести.Во Фрунзенском районе Владивостока полиция разбирается в ситуации, где от рук неизвестного пострадал 14‑летний подросток. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю
Местная жительница обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который ударил ее старшего сына и напугал младшего.
Несовершеннолетний шел в подъезде со своим младшим братом. Заходя в лифт, между подростком и неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого, последний нанес мальчику телесные поврежденияговорится в сообщении
Полиция проверяет все обстоятельства случившегося. Маме подростка выдадут направление на судебно‑медицинскую экспертизу — врачи определят, насколько серьезно пострадал ребенок.
После проверки полиция примет решение о дальнейших действиях.