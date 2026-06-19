Жителя Владивостока отправили под домашний арест после избиения подростка Во Владивостоке избивший подростка мужчина отправлен под домашний арест

Москва19 июн Вести.Суд отправил под домашний арест жителя Владивостока за избиение 14-летнего подростка в подъезде жилого дома. Прокуратура собирается это решение обжаловать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

16 июня в подъезде дома на улице Хабаровской мужчина избил 14‑летнего подростка. По словам обвиняемого, он это сделал из-за того, что несовершеннолетний его оскорбил, — но сам повод суд счел незначительным.

На заседании мужчина не признал свою вину и сказал, что не раскаивается. Прокуратура Фрунзенского района настаивала на том, чтобы обвиняемого взяли под стражу, — ведь речь идет о насилии над несовершеннолетним. Однако суд выбрал более мягкую меру пресечения.

Вопреки позиции прокуратуры Фрунзенского района Владивостока судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста говорится в сообщении

Прокуратура собирается обжаловать решение. Дело расследуют по статье о хулиганстве — то есть о грубом нарушении порядка с применением насилия. Ведомство держит ход расследования на контроле.

Ранее сообщалось, что ранее судимый мужчина, избивший подростка, задержан.